В Новороссийске утвердили правила для уличных музыкантов

Власти Новороссийска утвердили порядок получения разрешений и проведения выступлений уличных артистов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. Документ регламентирует деятельность музыкантов, танцоров и других исполнителей, чьи выступления не относятся к массовым мероприятиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, артисты обязаны заранее подавать заявку в городское управление культуры не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты выступления. К заявке нужно приложить паспортные данные, программу выступления, перечень музыкальных инструментов и видеозапись примера творческого номера. Также потребуется согласие на обработку персональных данных от всех участников коллектива. Рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней. В случае отказа артист может устранить замечания и подать документы повторно.

Администрация определила шесть официальных локаций для уличных выступлений. В перечень вошли Форумная площадь, участки на набережной имени Адмирала Серебрякова, в том числе площадки у памятника Погибшим морякам и у входа в торговый центр. Регламент строго ограничивает время выступлений: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. В обеденный перерыв с 13:00 до 15:00 использование звукоусиливающей аппаратуры запрещено, чтобы не нарушать тишину и покой граждан. Максимально допустимый уровень шума не должен превышать 60 дБ.

Исполнителям разрешено использовать портативные аккумуляторы, а также распространять полиграфию о своем творчестве. Однако взимать плату за выступление запрещено — зрители могут жертвовать деньги только добровольно.

Артисты обязаны следить за порядком, не повреждать газоны и муниципальное имущество, а также самостоятельно убирать территорию после выступления. В репертуаре не должно быть политических призывов, ненормативной лексики и пропаганды насилия.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по краевому законодательству. Кроме того, в дни официальных городских мероприятий проводить уличные концерты на расстоянии менее 100 метров от места их проведения запрещено.

Наталья Решетняк