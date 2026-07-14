В Анапе и Геленджике зафиксированы повреждения после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотников повреждены частные домовладения в Анапе и Геленджике. В станице Анапской пострадали четыре дома, в Геленджике выбиты стекла в здании, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе ликвидирован. По уточненным данным, всего поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

В станице Анапской повреждены четыре частных дома — остекление и стены, пострадавших нет. В станице Марьянской Красноармейского района поступило две заявки о повреждении домовладений (остекление и стены), пострадавших нет. В Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения, пострадавших нет. Сейчас на всех объектах работают оперативные и специальные службы.

Согласно сводке Минобороны РФ, прошедшей ночью над акваторией Черного моря, Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 288 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина