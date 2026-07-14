Жителей Новороссийска осудили за хищение бюджетных средств через налоговые вычеты

Октябрьский районный суд Новороссийска признал виновными десять жителей Новороссийска, Москвы, Белгорода и Сургута по делу о мошенничестве при незаконном получении социальных налоговых вычетов. Фигуранты осуждены по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

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Как установил суд, двое сотрудников частных медицинских организаций Новороссийска, имевшие доступ к печатям, изготовили фиктивные документы о якобы понесенных их родственниками и знакомыми расходах на медицинские услуги. На основании этих документов участники схемы подавали в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ, добиваясь получения социальных налоговых вычетов.

По данным надзорного ведомства, в результате мошеннических действий из бюджета было похищено свыше 4 млн руб.

Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора все фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Причиненный государству ущерб осужденные возместили в полном объеме. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступлений.

Вячеслав Рыжков