Главные новости за 7 июля. Кавказ

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Невинномысска о взыскании с руководителя коммерческой организации более 65 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края по делу об участии в преступном сообществе, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии. Как установил суд, не позднее 2015 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, организованного бывшим начальником управления ГИБДД по Ставропольскому краю. По версии следствия, с 2015 по 2020 год участники группы систематически получали незаконное вознаграждение от водителей грузового транспорта за беспрепятственный проезд по территории региона и содействие в освобождении перевозчиков от административной ответственности.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ставропольского застройщика ООО «Юг Евро-Сервис» с долгом перед кредитором в 43 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Оборот розничной торговли в Ставропольском крае по итогам января—мая 2026 года достиг 446,4 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

Промышленный районный суд Ставрополя 8 июля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Теплосеть» Владимира Вдовина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Ставропольский край открыл сезон уборки раннего картофеля: первыми на поля вышли хозяйства Красногвардейского округа, где при урожайности свыше 260 центнеров с гектара уже заготовлено около 1,7 тыс. тонн нового урожая, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Конкурсный управляющий Набибула Багамаев объявил закрытый аукцион по продаже дебиторской задолженности потребителей обанкротившегося МУП «Дербент 2.0» в размере 95 млн руб. Четыре лота оценены в 4,2 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило правомерность отстранения заявки индивидуального предпринимателя Гаврилова А.Н. от аукциона на обустройство туристического центра краевой столицы (второй этап) стоимостью свыше 103,8 млн руб. — из-за незаполненной графы о товарном знаке предложенного оборудования, следует из данных портала госзакупок.

Погрузка на железной дороге в Ставропольском крае в январе—июне 2026 года выросла на 10,6% год к году и приблизилась к 2 млн тонн, следует из опубликованных данных Северо-Кавказской железной дороги. Для сравнения, по итогам января—мая рост составлял 8,5%, а объем был на уровне 1,6 млн тонн, то есть за один месяц край прибавил еще около 400 тыс. тонн, что хорошо видно по ускорению июньской динамики.

Международный аэропорт Минеральные Воды, входящий в холдинг Новапорт и являющийся главным авиационным узлом Северо-Кавказского федерального округа, подвел итоги работы за январь–июнь 2026 года. Воздушная гавань Ставропольского края приняла и отправила 2,08 млн пассажиров — на 4,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.