Оборот розничной торговли на Ставрополье вырос на 5,6% за пять месяцев

Оборот розничной торговли в Ставропольском крае по итогам января—мая 2026 года достиг 446,4 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

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По данным статистического ведомства, 91,2% оборота обеспечили торговые организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне розничных рынков. На рынки и ярмарки пришлось 8,8% общего объема продаж.

В структуре розничного товарооборота на непродовольственные товары пришлось 52,6%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия — 47,4%.

Продажи продовольственных товаров за пять месяцев составили 211,6 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 8% в годовом выражении. Оборот непродовольственного сегмента достиг 234,8 млрд руб., что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Оборот предприятий общественного питания в январе—мае составил 22,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель в сопоставимых ценах вырос на 0,5%.

Валерий Климов