В Ставрополе начнут судить экс-гендиректора «Теплосети» Владимира Вдовина по делу о взятке

Промышленный районный суд Ставрополя 8 июля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Теплосеть» Владимира Вдовина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

По версии следствия, в июне и августе 2025 года Владимир Вдовин получил от индивидуального предпринимателя более 2,7 млн руб. за продление договора аренды трех портативных мини-теплоэлектростанций. Следствие считает, что деньги передавались за сохранение договорных отношений между ресурсоснабжающей организацией и арендодателем оборудования.

Как следует из материалов дела, Вдовин потребовал от предпринимателя перечислять ему каждые три месяца 30% от суммы арендной платы за использование электростанций. Для передачи этих требований, по версии следствия, был привлечен заместитель руководителя. В случае отказа бизнесмену якобы угрожали прекращением эксплуатации оборудования.

По данным СКР, противоправная деятельность бывшего руководителя была пресечена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Вдовина задержали при получении денежных средств. На время расследования суд заключил его под стражу, а на имущество обвиняемого был наложен арест.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Владимиру Вдовину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, крупный штраф и запрет занимать определенные должности.

Валерий Климов