Суд взыскал с руководителя компании более 65 млн рублей по иску прокуратуры Ставрополья

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Невинномысска о взыскании с руководителя коммерческой организации более 65 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, проверка показала, что 54-летний директор московской компании в 2023–2024 годах, зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и располагая возможностью ее погасить, скрывал денежные средства организации. По версии прокуратуры, для этого хозяйственная деятельность велась с использованием счетов третьих лиц, что исключало возможность взыскания налоговой задолженности.

В результате этих действий, как считают в прокуратуре, бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 65 млн руб.

Для возмещения ущерба прокуратура Невинномысска обратилась в суд с иском о взыскании указанной суммы с руководителя организации. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Валерий Климов