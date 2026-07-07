Погрузка на железной дороге в Ставропольском крае выросла на 10,6%

Погрузка на железной дороге в Ставропольском крае в январе—июне 2026 года выросла на 10,6% год к году и приблизилась к 2 млн тонн, следует из опубликованных данных Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Для сравнения, по итогам января—мая рост составлял 8,5%, а объем был на уровне 1,6 млн тонн, то есть за один месяц край прибавил еще около 400 тыс. тонн, что хорошо видно по ускорению июньской динамики.

Главным драйвером осталась зерновая погрузка. За полугодие она достигла 628 тыс. тонн, увеличившись в 4,5 раза к прошлому году, а еще в конце мая показатель был 553 тыс. тонн, что означает прирост примерно на 75 тыс. тонн всего за июнь. Такой скачок связан с активной отгрузкой урожая и, вероятно, с тем, что аграрии и трейдеры ускорили вывоз зерна после завершения части полевых работ и формирования экспортных партий. Для Ставрополья это типичная сезонная история, но в 2026 году эффект оказался особенно заметным на фоне слабой базы прошлого года и высокой роли железной дороги в вывозе сельхозпродукции.

Вторым источником роста стали строительные грузы: их погрузка достигла 43,2 тыс. тонн, увеличившись в 3,6 раза. Такой результат обычно отражает оживление дорожных, инфраструктурных и промышленных проектов, а также более активный спрос на инертные материалы и сопутствующую продукцию в регионе. В структуре погрузки также выделяются продукты перемола — 10,7 тыс. тонн, почти вдвое выше прошлогоднего уровня, что косвенно подтверждает переработку зернового сырья внутри края и рост загрузки местных мельничных и комбикормовых мощностей.

Одновременно картина остается неоднородной. В мае СКЖД сообщала, что в Ставропольском крае погрузка химических и минеральных удобрений сократилась на 27,1% до 610 тыс. тонн, а нефти и нефтепродуктов — на 3,6% до 333 тыс. тонн. Это означает, что общий рост обеспечили не сырьевые поставки традиционного промышленного профиля, а именно сельхозлогистика и стройкомплекс.

Станислав Маслаков