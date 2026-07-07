Бизнесмен проиграл спор о закупке на благоустройство центра Ставрополя за 103 млн рублей

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило правомерность отстранения заявки индивидуального предпринимателя Гаврилова А.Н. от аукциона на обустройство туристического центра краевой столицы (второй этап) стоимостью свыше 103,8 млн руб. — из-за незаполненной графы о товарном знаке предложенного оборудования, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Извещение о торгах появилось на площадке РТС-тендер 20 мая. Впоследствии документация дважды корректировалась — 25 мая и 11 июня. Последняя правка была внесена во исполнение решения и предписания УФАС по самостоятельному делу от 5 июня того же года.

К дате окончания приема предложений поступили две заявки. Первая зарегистрирована 16 июня в 23:20; вторая — 17 июня в 03:02. Ценовое предложение ИП Гаврилова составило 101,789 млн руб., что на 520 тыс. руб. ниже, чем у соперника, запросившего 102,309 млн руб.

Несмотря на более привлекательную цену, заявка предпринимателя была отклонена. Комиссия заказчика — в составе заместителя председателя С.Ю. Цыпуштановой и члена комиссии В.С. Гвозденко — единогласно признала ее несоответствующей требованиям извещения. Основанием послужил пункт 1 части 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ.

Суть претензий свелась к следующему: в подтверждение характеристик предлагаемого сенсорного киоска участник сослался на запись Реестра российской промышленной продукции за номером 10407213. Однако эта запись содержит прямое указание на товарный знак LigaSmart, тогда как в структурированной форме заявки соответствующая графа осталась незаполненной. Антимонопольный орган счел логику комиссии обоснованной: при наличии зарегистрированного обозначения участник обязан воспроизвести его в документах в явном виде.

Заявка конкурента, напротив, получила одобрение обоих членов комиссии и была признана победившей. Разница в цене предложений превышала полмиллиона рублей, однако даже столь ощутимая экономия для бюджета не перевесила формального изъяна в документах. Специалисты в области контрактной системы неоднократно указывали: сведения из реестровых записей, включая наименования торговых марок, должны переноситься в заявку дословно — любое упущение способно обнулить шансы участника вне зависимости от предложенной им цены.

По итогам рассмотрения аукцион официально признан несостоявшимся на основании пункта 2 части 1 статьи 52 закона № 44-ФЗ — то есть конкуренция прекратилась уже на стадии допуска участников, а не в ходе исполнения будущего договора.

Станислав Маслаков