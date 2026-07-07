Ставрополье начало уборку раннего картофеля с рекордных 1,7 тыс. тонн

Ставропольский край открыл сезон уборки раннего картофеля: первыми на поля вышли хозяйства Красногвардейского округа, где при урожайности свыше 260 центнеров с гектара уже заготовлено около 1,7 тыс. тонн нового урожая, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Нынешний сезон примечателен масштабом посевной: под картофель в крае отведено свыше 6,2 тыс. гектаров — больше, чем в предыдущие годы. Весной площади под раннеспелыми сортами составили 6,3 тыс. гектаров, а объем субсидирования отрасли вырос до 20,7 млн руб. Региональные власти делают ставку на отечественный семенной фонд: сорта отечественной селекции уже подтвердили способность стабильно плодоносить в жестких климатических условиях юга России — при высоких летних температурах и нерегулярном увлажнении.

Стартовые итоги уборки в Красногвардейском округе отражают не только аграрную статистику, но и состояние всей производственной цепочки — от качества посадочного материала до системы орошения и каналов реализации продукции.

По итогам 2025 года в регионе намолотили 170 тыс. тонн клубней — на 11% больше, чем годом ранее. Тем не менее собственное производство не перекрывает внутреннюю потребность полностью: край по-прежнему зависит от привозного товара, сезонного фактора и логистической инфраструктуры.

Не менее острой остается ценовая проблематика. В начале текущего года стоимость картофеля на местных рынках резко пошла вверх, а в ряде торговых точек отдельные позиции достигали 350 рублей за килограмм. На федеральном уровне с начала 2026 года культура прибавила в цене более 12%. В этой ситуации досрочный выход ставропольского урожая на прилавки способен частично сбить ажиотажный спрос и стабилизировать розничные котировки.

Регион последовательно наращивает капиталовложения в мелиорацию и развитие отрасли в целом, о чем свидетельствуют и расширение посевных площадей, и увеличение субсидий, и целенаправленный подбор сортового ассортимента. Если погода не вносит корректив в ход уборки, Ставрополье рассчитывает не только повторить прошлогодний валовой сбор, но и превзойти его за счет прироста площадей и более равномерной отдачи полей.

Станислав Маслаков