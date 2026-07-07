Кубанский девелопер Ромекс вложит 14 млрд рублей в крупнейший склад Дагестана

Краснодарская группа компаний Ромекс намерена возвести в Дагестане складской комплекс площадью 175 тыс. кв. м с объемом капиталовложений 14 млрд руб. — объект войдет в число наиболее масштабных проектов складской инфраструктуры республики и будет ориентирован на арендную модель эксплуатации, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Новый объект раскинется на 175 тыс. кв. м, а суммарные вложения в проект составят 14 млрд руб. Региональные власти уже представили инициативу как элемент планомерного наращивания транспортно-складских мощностей республики, призванного укрепить её позиции в обслуживании электронной коммерции и межрегиональных грузопотоков.

Готовый комплекс предполагается передать в аренду, что соответствует модели работы Ромекса, хорошо зарекомендовавшей себя в регионе. Еще в конце ноября 2025 года компания открыла в Дагестане распределительный центр Ozon площадью 127 тыс. кв. м, который получил статус крупнейшего логистического узла маркетплейса на Северном Кавказе. Тот проект также стартовал с заявленным бюджетом около 14 млрд руб. и вводился поэтапно: первая очередь охватывала 55 тыс. кв. м, а выход на проектную мощность предполагал расширение до 125 тыс. кв. м при пропускной способности до 900 тыс. товарных позиций в сутки.

Подобная схема особенно востребована на региональном уровне: она исключает затяжной поиск конечного пользователя и позволяет оперативно вводить объекты в эксплуатацию. Республика, в свою очередь, получает не только строительную активность, но и рабочие места, пополнение налоговой базы и более устойчивую логистическую сеть. Сам холдинг ведет деятельность на рынке 28 лет, за это время реализовал 58 проектов совокупной площадью 2,4 млн кв. м в десяти российских регионах, неоднократно выходя на крупные складские и индустриальные площадки южного макрорегиона.

Растущий спрос на сортировочные мощности и транзитную инфраструктуру в Дагестане объясняется стремительным развитием онлайн-торговли и усложнением цепочек доставки на Северном Кавказе. В этом контексте новый логопарк на 175 тыс. кв. м позиционируется властями не как локальная строительная инициатива, а как продолжение масштабной логистической трансформации всего региона.

Станислав Маслаков