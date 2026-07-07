Долги потребителей МУП «Дербент 2.0» в 95 млн руб. продают с торгов за 4 млн руб.

Конкурсный управляющий Набибула Багамаев объявил закрытый аукцион по продаже дебиторской задолженности потребителей обанкротившегося МУП «Дербент 2.0» в размере 95 млн руб. Четыре лота оценены в 4,2 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тремя лотами на торги выставлены дебиторская задолженность населения Дербента в 43,5 млн руб., задолженность населения Дербентского района — 3,8 млн руб. и долги юридических лиц — 48 млн руб. Отдельным лотом продается насос «Азимунт».

Начальная цена всех лотов составляет более 4,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 6 июля по 10 августа 2026 года. Аукцион пройдет на площадке «RUSSIA OnLine» 12 августа. Его шаг — 5%, задаток — 20%.

Арбитражный суд Республики Дагестан признал МУП «Дербент 2.0» банкротом с долгами перед кредиторами в 551,7 млн руб. 25 ноября 2024 года по заявлению начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Дербента Алиаскера Джавадова

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Дербент 2.0» было образовано 27 декабря 2018 года. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Учредитель — МО ГО «Город Дербент». Уставный капитал — 51,7 млн руб.

В 2025 году сдана нулевая финансовая отчетность. В 2024 году выручка водоканала составила 14,5 млн руб., что 82,7% меньше, чем годом ранее. При этом чистый убыток предприятия составил 402,2 млн руб.

Наталья Белоштейн