За ставропольским застройщиком введено наблюдение из-за долга в 43 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ставропольского застройщика ООО «Юг Евро-Сервис» с долгом перед кредитором в 43 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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С заявлением о признании ООО «Юг Евро-Сервис» несостоятельным в суд обратилось ООО «Город Будущего» из Сергиева Посада. В нем компания указала задолженности ответчика в размере 43 млн руб., из которых основной долг — 40,8 млн руб., неустойка — 2,1 млн руб.

Суд удовлетворил заявление истца, в отношении должника введена процедура наблюдения до 8 декабря 2026 года.

В удовлетворении ходатайства ООО «Город Будущего» о назначении конкурсного управляющего из числа ее членов отказано. На должность временного управляющего назначен член Ассоциации СРО «МЦПУ» Кирилл Гутников.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг Евро-Сервис» зарегистрировано в Ставрополе 19 декабря 2003 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем является Светлана Тер-Барсегян. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2025 году выручка ООО «Юг Евро-Сервис» снизилась на 77% — до 86,1 млн руб., а чистый убыток составил 1,2 млн руб.

Наталья Белоштейн