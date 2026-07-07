Cуд в Черкесске приговорил фигуранта дела экс-главы ставропольского УГИБДД к 15 годам колонии

Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края по делу об участии в преступном сообществе, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, не позднее 2015 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, организованного бывшим начальником управления ГИБДД по Ставропольскому краю. По версии следствия, с 2015 по 2020 год участники группы систематически получали незаконное вознаграждение от водителей грузового транспорта за беспрепятственный проезд по территории региона и содействие в освобождении перевозчиков от административной ответственности.

По данным следствия, общая сумма полученных взяток превысила 2,8 млн руб., которые распределялись между участниками преступной схемы. Кроме того, во время обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены боеприпасы к огнестрельному оружию, хранившиеся без законных оснований.

Подсудимый вину не признал, однако суд счел представленные стороной обвинения доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 20 млн руб. и ограничения свободы сроком на один год после освобождения. Приговор в законную силу не вступил.

Валерий Климов