Главные новости за 2 июля. Новороссийск

На АЗС Новороссийска начали работать волонтеры.

В Новороссийске по данным на утро 2 июля работали 18 автозаправочных станций, на всех АЗС топливо отпускают с ограничениями.

ВСУ атаковали беспилотником белорусский автобус, следовавший из Минска в Анапу через Брянскую область, сообщают «Известия».

Проблемный ЖК «Симфония» в Новороссийске планируют достроить до конца года.

За неделю топливо в Новороссийске подорожало в среднем на 3%, о чем свидетельствуют результаты мониторинга Краснодарстата.

В Новороссийске выросли цены на размещение в двухзвездочных гостиницах.

С начала 2026 года аэропорт Геленджика обслужил более 140 тыс. пассажиров.