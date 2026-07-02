С начала года аэропорт Геленджика обслужил более 140 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика обслужил свыше 141 тыс. человек в период с января по июнь 2026 года, об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По данным пресс-службы аэропорта Геленджика, терминал обслужил более 68,4 тыс. человек на прилет и 72,9 тыс. пассажиров на вылет. За первое полугодие 2026 года в аэропорту осуществили 1,2 тыс. рейсов, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень.

Как сообщил руководитель ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко, в летний период аэропорт принимает рейсы семи авиакомпаний по десяти направлениям. Средняя загрузка каждого рейса составляет 85%.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва летом 2025 года. В первом квартале 2026 года воздушная гавань обслужила 33,6 тыс. пассажиров.

Кристина Мельникова