В Новороссийске выросли цены на двухзвездочные гостиницы

За неделю в Новороссийске выросли цены на проживание в двухзвездочных гостиницах с 2,2 тыс. руб. до 3,1 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга Краснодарстата за 1 июля, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Размещение в мотеле или гостинице с одной звездой в Новороссийске, по данным на 1 июля, составляет 2,5 тыс. руб. за сутки с человека, на прошлой неделе стоимость достигала 2,6 тыс. руб. Для сравнения, в Краснодаре номер в гостинице такого класса стоит 1,9 тыс. руб. за сутки, а в Сочи — 2,8 тыс. руб.

Сутки в двухзвездочной гостинице Новороссийска в среднем обходятся в 3,1 тыс. руб. вместо 2,2 тыс. руб. неделей ранее. В гостинице с классом обслуживания 3* стоимость составляет 3,1 тыс. руб., 22 июня такой номер стоил в среднем 3,2 тыс. руб.

Средняя стоимость размещения в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах Новороссийска составляет 4,2 тыс. руб., примерно столько же стоит суточное проживание в Краснодаре в гостиницах высокого класса. В Сочи цена заметно выше — в среднем 7,6 тыс. руб. с одного человека за сутки.

Кристина Мельникова