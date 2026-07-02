Волонтеры начали дежурить на АЗС Новороссийска

На автозаправочных станциях в Новороссийске начали дежурить волонтеры, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Волонтеры информируют водителей о наличии топлива в очередях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав волонтерской группы попали сотрудники администрации и представители казачества. Они оповещают автомобилистов, если бензина на АЗС осталось мало. В мэрии Новороссийска подчеркнули, что это делается для того, чтобы водители не стояли в очередях зря.

В том числе, волонтеры следят за тем, чтобы заправка транспорта осуществлялась строго в бензобаки и предупреждают работников АЗС о попытках заправки повторно теми, кто уже получил лимит бензина. Меры направлены на стабилизацию обстановки с топливом.

В администрации Новороссийска призвали не препятствовать работе волонтеров и по возможности им содействовать.

Кристина Мельникова