Топливо за неделю подорожало почти на 3% в Новороссийске

В период с 22 июня по 1 июля в Новороссийске выросли цены на все виды топлива примерно на 2,8%. Об этом свидетельствуют актуальные данные Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Неделей ранее средняя стоимость бензина АИ-92 в Новороссийске составляла 70,48 руб., к 1 июля топливо подорожало до 72,58 руб./л (+2,98%). Бензин марки АИ-95 увеличился в цене с 77,25 руб./л до 79,61 руб./л (+3,06%), а дизельное топливо подорожало с 78,76 руб./л до 80,56 руб./л (+2,29%).

Данные о стоимости бензина марки АИ-98 и выше по Новороссийску в результатах мониторинга Краснодарстата отсутствуют.

Для сравнения, согласно сведениям на 1 июля, средняя стоимость ДТ в Краснодарском крае составляет 79,13 руб./л, АИ-92 отпускается по усредненной цене 69,80 руб./л, а АИ-95 стоит 76,51 руб./л.

В Новороссийске продолжают действовать ограничения на отпуск бензина на местных АЗС. Утром 2 июля в пресс-службе администрации города сообщили, что в муниципалитете продажу топлива осуществляют 18 заправочных станций.

Кристина Мельникова