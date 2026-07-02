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СМИ: ВСУ атаковали белорусский автобус, ехавший в Анапу

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу из Беларуси, который следовал в Анапу через Брянскую область. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СМИ, в результате атаки киевского режима пострадали два человека. Удар был нанесен в момент, когда транспортное средство проходило оформление в Брянской области.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

17 июня беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Беларуси, которая ехала через Брянскую область на отдых в Геленджик. В ходе налета БПЛА погибла женщина, сопровождавшая команду несовершеннолетних.

Кристина Мельникова

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