В Новороссийске продают топливо на 18 АЗС с ограничениями

В Новороссийске по данным на 09:00 2 июля топливо отпускается на 18 автозаправочных станциях с действующими ограничениями, сообщает пресс-служба администрации города. Бензин отпускается только в топливные баки не более 20-200 л на один автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время бензин АИ-100 продается на пяти заправках, АИ-95 в наличии на девяти АЗС, АИ-92 — на 16 АЗС. Дизельное топливо отпускается на 15 автозаправочных станциях. АЗС работают на улицах Куникова, Суворовская, Малоземельская, Ленина (Цемдолина, Уфимнефть), проспекте Дзержинского (Лукойл, Уфимнефть), Сухумском шоссе (Лукойл, Уфимнефть). Также заправки отпускают топливо в Верхнебаканском (Лукойл, Татнефть), Глебовском и Кирилловке (Роснефть, Уфимнефть), Раевской (Лукойл) и Натухаевской (Газпром).

Автозаправки на Мысхакском и Сухумском шоссе (Газпромнефть), а также на улице Ленина в Цемдолине (рядом с гипермаркетом «Лента») продают бензин по топливным картам. Администрация Новороссийска призвала водителей воздержаться от посещения данных АЗС и не закупать топливо впрок на действующих заправках.

Известно, что еще 14 АЗС в Новороссийске полностью не отпускают топливо.

Кристина Мельникова