ЖК «Симфония» в Новороссийске планируют достроить до конца года

Жилой комплекс «Симфония» в Цемдолине планируют достроить до конца 2026 года, об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко по итогам выездного совещания с участниками долевого строительства и руководителем городского следственного отдела Максимом Переверзевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представитель застройщика «Квант» предоставил Андрею Кравченко график работ по завершению строительства объекта до конца года. Для реализации требуется значительное ускорение темпов, отметил мэр Новороссийска.

«Движение на строительной площадке идет далеко не в полном объеме. Это недопустимо»,— сказал Андрей Кравченко.

Текущую ситуацию на объекте зафиксировал и руководитель следственного отдела Новороссийска Максим Переверзев. Глава города заявил, что мэрия нацелена на открытый диалог и взаимодействие для достижения «ощутимого результата».

В конце июня Андрей Кравченко встречался с участниками долевого строительства ЖК «Симфония» и сообщил, что дополнительные соглашения были заключены с 51 дольщиком, еще с 15 участниками процесс не завершен. Тогда же глава города озвучил, что жилой комплекс получил технические условия для подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и электричества. На объекте специалисты завершили строительные работы по заливке бетонной плиты фундамента.

Кристина Мельникова