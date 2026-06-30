Главные новости за 30 июня. Новороссийск

Ночью Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров. На первой береговой линии включали сирены для оповещения населения.

С начала года в Новороссийске произошло более 300 преступлений в общественных местах. Статистика сократилась по сравнению с прошлым годом.

В Новороссийске продают топливо на 19 АЗС, на которых действуют ограничения по объему отпуску бензина на одно транспортное средство.

На участке автодороги А-290 «Новороссийск — Керчь» в Цемдолине перестали работать светофоры.

За прошедшую неделю в Новороссийске выросли цены на все виды топлива, о чем свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития.

В Анапе осудили приезжего из Красноярского края за убийство местного жителя на почве ревности.

В Новороссийске в 2026 году планируют благоустроить ряд общественных территорий на общую сумму порядка 24 млн руб.