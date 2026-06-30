В Новороссийске подорожали все виды топлива

За прошедшую неделю в Новороссийске увеличились цены на все виды топлива, об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга управления экономического развития. Динамика роста цен варьируется от 0,29% до 1,54%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подорожал на 0,94% по сравнению с прошлой неделей, средняя розничная стоимость 1 л составляет 66,79 руб. вместо 66,17 руб. Бензин с октановым числом АИ-95 увеличился в цене на 0,37% до 73,26 руб./л, неделей ранее его средняя розничная стоимость находилась на уровне 72,99 руб./л.

Меньше всего за неделю изменился индекс цен на дизельное топливо — оно стало дороже на 0,29%. Средняя розничная стоимость ДТ составляет 75,53 руб./л.

Впервые за длительное время в Новороссийске также зафиксировали рост цен на сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта. За прошедшую неделю он подорожал заметнее, чем остальные виды топлива, рост достиг 1,54%. По данным на 30 июня, сжиженный газ отпускается по цене в среднем 33,03 руб./л, ранее он стоил 32,53 руб./л.

Согласно результатам утреннего мониторинга АЗС сотрудниками администрации Новороссийска, в городе отпускают топливо 19 заправочных станций. На всех АЗС введены ограничения: топливо отпускается только в топливные баки не более 20-100 л в зависимости от автомобиля. На некоторых автозаправочных станциях действуют топливные карты, еще 11 АЗС не осуществляют продажу бензина.

Кристина Мельникова