В Новороссийске произошло 338 преступлений в общественных местах с начала года

С начала 2026 года в Новороссийске зафиксировали 338 преступлений, произошедших в общественных местах. Статистика снизилась на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (-110 случаев). Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Новороссийска Сергей Баран на аппаратном совещании 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Статистика преступлений на улицах и в парках сократилась на 22,2%. За пять месяцев 2026 года было установлено 123 случая, а в прошлом году таких правонарушений было на 35 фактов больше. Кражи сократились на 34,4% — зафиксировано 343 случая, что на 180 меньше, чем в прошлом отчетном периоде.

С 1 июня в Новороссийске ввели дополнительные меры обеспечения безопасности в общественных местах, которые будут действовать до 31 августа. Сергей Баран заявил, что ежедневно на набережной Новороссийска проводятся патрульные мероприятия охранного предприятия и представителей казачьего общества. Развод нарядов осуществляют сотрудники ППС и управления по взаимодействию с правоохранительными органами.

Патрулирование проходит от площади Героев до парка Фрунзе, от парка Фрунзе до храма Петра и Февронии, а также от храма до пляжа «Алексино».

Кристина Мельникова