Ночью Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров

Ночью 30 июня в Новороссийске отражали атаку безэкипажных катеров (БЭК). Режим тревоги был снят в 03:29, сообщал глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С вечера 29 июня в Новороссийске действовала угроза атаки беспилотников, уже после полуночи Андрей Кравченко заявил об угрозе атаки БЭК. На первой береговой линии включали сирены для оповещения населения.

В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской временно перекрывали движение транспорта. Муниципальные власти также запретили гражданам находиться на набережной на период отражения атаки БЭК. Ограничительные меры были сняты к трем часам ночи.

В настоящее время жителям и гостям города ничего не угрожает. Все ранее введенные режимы угрозы отменены.

Кристина Мельникова