В Новороссийске планируют благоустроить территории за 24 млн рублей
В 2026 году в Новороссийске планируется реализовать несколько проектов по благоустройству территорий на общую сумму более 24 млн руб. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В текущем году в городе планируется открытие молодежного пространства «МысМолодежью», преобразование сквера «Философский», а также обновление спортивных площадок на улицах Аршинцева и Красных Военморов. Проекты будут реализованы в рамках регионального конкурса «Инициативное бюджетирование».
В рамках конкурса жители города определяют территории, которым необходимо благоустройство, и предлагают свои идеи по обновлению объектов. Андрей Кравченко заявил, что за годы проведения конкурса в Новороссийске удалось реализовать 20 проектов, в числе которых — ремонты дорог, благоустройство зон отдыха и детских площадок, а также другие виды работ.