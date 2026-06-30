В Новороссийске планируют благоустроить территории за 24 млн рублей

В 2026 году в Новороссийске планируется реализовать несколько проектов по благоустройству территорий на общую сумму более 24 млн руб. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В текущем году в городе планируется открытие молодежного пространства «МысМолодежью», преобразование сквера «Философский», а также обновление спортивных площадок на улицах Аршинцева и Красных Военморов. Проекты будут реализованы в рамках регионального конкурса «Инициативное бюджетирование».

В рамках конкурса жители города определяют территории, которым необходимо благоустройство, и предлагают свои идеи по обновлению объектов. Андрей Кравченко заявил, что за годы проведения конкурса в Новороссийске удалось реализовать 20 проектов, в числе которых — ремонты дорог, благоустройство зон отдыха и детских площадок, а также другие виды работ.

Кристина Мельникова