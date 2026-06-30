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На участке дороги А-290 «Новороссийск — Керчь» не работают светофоры

В Цемдолине на участке федеральной автодороги А-290 «Новороссийск — Керчь» временно не работают светофоры, об этом сообщили в ГИБДД Новороссийска. Причиной стало отключение электричества.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Светофорные объекты временно не работают на пересечении улиц Ленина и Школьная, а также на участке дороги до улицы Золотая Рыбка.

Водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами и скоростной режим. В ГАИ Новороссийска напомнили, что при неработающих светофорах требуется руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков, то есть знаками приоритета.

Когда на участке дороги восстановят работу светофорных объектов — в настоящее время не уточняется.

Кристина Мельникова

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