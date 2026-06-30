Топливо в Новороссийске продают 19 АЗС, действуют ограничения

В Новороссийске по состоянию 09:00 30 июня топливо отпускается на 19 автозаправочных станциях. На всех АЗС действуют ограничения по продаже бензина на одно транспортное средство, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Топливо на АЗС отпускается только в топливные баки не более 20, 50, 80 или 100 л на один автомобиль по решению собственников. АИ-100 находится в наличии на одной автозаправочной станции, АИ-95 продается на 11 АЗС, АИ-92 — на девяти АЗС. Дизельное топливо отпускается на 16 заправках в Новороссийске.

Топливо временно не продается на 11 автозаправочных станциях. Ближайшие работающие к ним АЗС находятся на улице Малоземельской, Сухумском шоссе, в станице Натухаевской и селе Кирилловка.

На АЗС в Цемдолине, Кирилловке (1-й жд-петля), Гайдуке и на Мысхакском шоссе топливо продают по топливным картам. В связи с этим жителей призывают воздержаться от посещения данных автозаправочных станций.

Кристина Мельникова