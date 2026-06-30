В Анапе вынесли приговор приезжему за убийство на почве ревности

Анапский районный суд вынес приговор приезжему из Красноярского края, виновному в убийстве человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Заседание суда проходило с участием коллегии присяжных заседателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в августе 2024 года, когда обвиняемый, находясь в доме потерпевшего мужчины в станице Гостагаевской, нанес человеку не менее 11 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Это случилось в результате конфликта на почве ревности.

Следующей ночью фигурант дела зашел к потерпевшему и сдавил ему шею руками, в результате чего мужчина скончался. Обвиняемый, в свою очередь, скрылся от органов предварительного следствия, но позже был задержан сотрудниками полиции.

Коллегия присяжных признала подсудимого виновным единогласно. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии особого режима, также жителя Красноярского края приговорили к ограничению свободы на год и шесть месяцев.

Кристина Мельникова