Главные новости за 29 июня. Новороссийск
В Новороссийске топливо отпускается на 15 АЗС с действующими ограничениями по количеству бензина на одно транспортное средство.
Сложности с топливом привели к задержке исполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог в Новороссийске.
В Анапе уровень июньских бронирований увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Новороссийске выделили деньги на подготовку проекта благоустройства Октябрьской площади.
В ночь с 28 на 29 июня над Черным морем и другими регионами России сбили 209 украинских БПЛА.
Загрузка отелей в Новороссийске превысила показатели 2025 года.
На обустройство детских и спортивных площадок в Новороссийске выделили 234 млн рублей.