Главные новости за 29 июня. Новороссийск

В Новороссийске топливо отпускается на 15 АЗС с действующими ограничениями по количеству бензина на одно транспортное средство.

Сложности с топливом привели к задержке исполнения муниципальных контрактов по ремонту дорог в Новороссийске.

В Анапе уровень июньских бронирований увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Новороссийске выделили деньги на подготовку проекта благоустройства Октябрьской площади.

В ночь с 28 на 29 июня над Черным морем и другими регионами России сбили 209 украинских БПЛА.

Загрузка отелей в Новороссийске превысила показатели 2025 года.

На обустройство детских и спортивных площадок в Новороссийске выделили 234 млн рублей.