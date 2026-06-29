Анапа набирает темп

В период с 1 по 24 июня в Анапе оформлено на 67% больше бронирований, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (АТОР) со ссылкой на замдиректора туроператора «Алеан» Оксану Булах. Спрос на отдых в Анапе продолжает расти после открытия пляжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Оксана Булах заявила, что продажи туров в Анапу стимулируют привлекательные цены и открытие пляжей. В настоящее время на курорте получили разрешение на открытие 72 пляжных территории, на которых были успешно проведены работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка. Разрешительные документы пользователям пляжей выдал Роспотребнадзор.

Динамика бронирований отелей в Анапе различается в зависимости от сегмента. Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму и гендиректор компании «Турплатформа» Сергей Толчин отметил, что о «взрывном скачке» бронирований в Анапе говорить пока не приходится, хотя темпы бронирования на анапских курортах (Сукко, Анапа и Витязево) превышают средние показатели по Краснодарскому краю.

Сервис для отелей Travelline утверждает, что за последние две недели по курорту среднее число бронирований снизилось на 5% по сравнению с прошлогодним периодом, а количество бронирований отелей с двумя звездами выросло на 122% вместе с повышением цен на 28% (до 7,9 тыс. руб.) за двухместный номер. Динамику роста +70% продемонстрировали трехзвездочные отели, а в четырехзвездочных и пятизвездочных средствах размещения показатели снизились на 37%. Цены, несмотря на статистику, остаются высокими. Они увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Кристина Мельникова