Сложности с топливом привели к задержке дорожных работ в Новороссийске

Сложности с обеспечением топлива в Новороссийске привели к увеличению сроков проведения дорожных работ по муниципальным контрактам, об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ заявил, что сроки выполнения муниципальных контрактов по благоустройству и ремонту дорог увеличены. В качестве примера он привел участок по улице Крупской в Мысхако. Ситуация связана с возникшими сложностями с обеспечением дорожно-строительной техники горюче-смазочными материалами.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы муниципальные контракты выполнили в срок»,— сказал Рафаэль Бегляров.

По данным на утро 29 июня, в Новороссийске топливо отпускается на 15 автозаправочных станциях с ограничениями, еще 17 АЗС не продают бензин.

Кристина Мельникова