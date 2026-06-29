В Новороссийске топливо отпускают на 15 АЗС с ограничениями

На территории Новороссийска утром 29 июня топливо отпускают 15 автозаправочных станций, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По состоянию на 09:30 29 июня на работающих АЗС Новороссийска действуют ограничения. Топливо отпускают исключительно в топливные баки, на один автомобиль рассчитывается по 20, 50, 80 и 100 л в зависимости от условий на конкретной автозаправочной станции.

Бензин АИ-92 отпускается на десяти АЗС Новороссийска, АИ-95 и АИ-100 находятся в наличии на восьми станциях. ДТ в наличии на 11 автозаправочных станциях. Несколько АЗС отпускают топливо по топливным картам.

В настоящее время 17 АЗС Новороссийска полностью не отпускают топливо. Ближайшие к ним работающие заправки находятся на улицах Куникова, Суворовская, Мысхакское и Сухумское шоссе, улица Ленина (Цемдолина), в Глебовском и Кирилловке, а также в Верхнебаканском.

Граждан призвали не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

София Моисеенко