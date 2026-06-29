Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 209 беспилотников

За ночь над акваторией Черного моря и другими регионами России силы ПВО сбили 209 украинских БПЛА, сообщили в министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно утренней сводке минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в период с 20:00 28 июня по 07:00 29 июня сбивали БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над Московским регионом, Ростовской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Орловской областями и не только.

Ранним утром в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников. Режим был отменен спустя непродолжительное время. Сейчас, по словам главы города, жителям и гостям Новороссийска ничего не угрожает.

Кристина Мельникова