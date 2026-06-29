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В Новороссийске на обустройство детских площадок выделили 234 млн рублей

На обустройство детских и спортивных площадок в Новороссийске уйдет 234 млн руб., об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, делясь итогами рабочего совещания в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам мэра Новороссийска, в этом году в городе обновят и благоустроят детские и спортивные площадки во всех внутригородских районах. Запланировано проведение работ по восьми объектам в Центральном районе, 24 площадки благоустроят в Южном районе, 18 — в Приморском, 12 — в Восточном. Еще 12 площадок внесли в план по благоустройству в Новороссийском районе.

Андрей Кравченко поручил подчиненным до конца лета разработать четкую стратегию по ремонту детских и спортивных площадок на несколько лет. В стратегии должны быть синхронизированы работы по капитальному ремонту, коммунальным и дорожным работам.

«Никаких переносов сроков, невыполненных обещаний быть не должно. Требую,. чтобы все проекты были реализованы в срок»,— отметил глава Новороссийска.

Кристина Мельникова

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