Загрузка отелей в Новороссийске превысила прошлогодние показатели

Средняя загрузка отелей и гостевых домов в Новороссийске достигла 64%, превысив на 0,5% показатели аналогичного периода прошлого года. За первые шесть месяцев 2026 года город-герой принял 448 444 туриста, что на 14,5 тыс. человек больше, чем в 2025 году (433 988). Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила начальник городского управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По ее данным, ключевым фактором роста турпотока стало внедрение экспериментального режима по легализации гостевых домов. Эта мера позволила малому сегменту рынка размещения выйти из тени, работать официально, что напрямую повысило прозрачность предоставляемых услуг и общее качество сервиса для отдыхающих.

При этом погода в июне внесла свои коррективы в курортный сезон. В этом году столбики термометров редко достигали отметки в 30 градусов, а морская вода прогревалась медленнее обычных климатических норм. Как следствие, сейчас пляжи Новороссийска относительно свободны.

Однако, по прогнозам главы управления, уже в июле и августе, когда жара преодолеет 30-градусный рубеж, нагрузка на побережье возрастет кратно. К организованным туристам массово присоединятся и местные жители, что традиционно увеличивает плотность на городских пляжах.

Наталья Решетняк