В Новороссийске подготовят проект благоустройства Октябрьской площади

Администрация Новороссийска выделила более 5,6 млн руб. из муниципального бюджета на проектно-изыскательские работы по благоустройству Октябрьской площади. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки», прием заявок от потенциальных подрядчиков заканчивается 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Денежные средства из городского бюджета выделялись на услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. Заказчиком выступает городское управление жилищно-коммунального хозяйства.

Подрядчик должен будет выполнить работы в рамках контракта в срок до 21 декабря 2026 года. Согласно приложенной задаче на проектирование, основанием для выполнения проектно-изыскательских работ является муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новороссийска в 2026-2028 годах». Срок выполнения благоустройства назначен на на 2027-2028 годы.

Площадь проектируемого объекта составляет 2,76 га, в рамках проектирования и благоустройства возможно увеличение на 10% от общей площади. При подготовке проекта подрядчик должен будет предусмотреть наличие малых архитектурных форм, мест отдыха и теневых навесов над ними, обустройство пешеходных дорожек и клумб, фотозон, навигационных указателей и иллюминации деревьев.

Также на территории Октябрьской площади необходимо организовать системы видеонаблюдения и ливнеотведения, наружных сетей освещения и звукового вещания.

София Моисеенко