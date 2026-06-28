США и Иран нарушили перемирие: Трамп грозит уничтожить, КСИР обещает «ад». Главное

США нанесли удары по военным объектам Ирана, назвав это «ответной мерой на его продолжающуюся агрессию в Ормузском проливе». Иран вскоре после этого атаковал американскую базу в Кувейте и порт ВМС США в Бахрейне. Американский президент Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, а КСИР пообещал устроить американским базам «ад». Главное о новом витке эскалации на Ближнем Востоке — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Хронология событий 25 июня Иран атаковал грузовое судно под сингапурским флагом у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников. 26 июня Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. В соцстети Truth Social он написал, что Иран выпустил как минимум четыре дрона по судам.

Вскоре после заявлений Трампа в Иране раздался взрыв, сообщили IRIB и Nournews. США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива, написало издание Axios.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по Ирану. Удар был нанесен «в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе», утверждалось в сообщении командования. Американская авиация атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. 27 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал «быстро и решительно» ответить на удары США по югу Ирана.

Иран нанес ответный удар по позициям ВС США на Ближнем Востоке: атакованы американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте и база Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне.

КСИР пригрозил более масштабным ответом в случае повторения американских ударов.

Причиненный ущерб WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн: там пострадали оперативный штаб, около десятка зданий и терминалы связи.

Общий ущерб всем американским базам от Ирана аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд, отмечает WSJ.

Иранские удары не привели к жертвам среди военных и серьезным разрушениям на базах США, пишет Axios.

Жилой дом в Бахрейне был поврежден в результате атаки Ирана, сообщило МВД королевства.

Заявления Ирана Иран обвинил США в «вопиющем нарушении» меморандума о перемирии и Устава ООН.

США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума, в том числе продолжили эскалацию напряженности в Ормузском проливе, говорится в заявлении МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал третьи страны не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе, иначе это может затормозить процесс открытия маршрута.

Обязательство восстановления нормального режима судоходства в Ормузском проливе лежит исключительно на Иране — Аракчи.

Иран призвал создать систему безопасности со странами Персидского залива, исключающей вмешательство стран извне региона.

Командующий ВМС КСИР заявил, что в ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

КСИР заявил, что удары по нарушителям «напомнят судам в Ормузе, где свободный проход».

Руководство КСИР не подключено к прямой линии и не намерено в дальнейшем пользоваться ею для контактов с Вашингтоном, сообщает иранский телеканал Press TV.

Заявления США США нанесли новые удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, написал Трамп в Truth Social.

США нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям — Трамп.

США могут уничтожить Иран в случае решения возобновить боевые действия — Трамп.

CENTCOM сообщил об ударах по десяти военным целям Ирана и опубликовал видео операции.

Заявления Кувейта и Бахрейна Кувейт решительно осудил иранскую агрессию против страны.

МИД Бахрейна сообщил об атаке иранских беспилотников на территорию королевства.

Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе», говорится в заявлении МИД Бахрейна.

Бахрейн призвал международное сообщество повлиять на Иран для прекращения его ударов по соседним странам.

Бахрейн призвал созвать Совбез ООН из-за повторного удара Ирана.

Заявления ЕС ЕС осудил иранские атаки БПЛА против Бахрейна.

ЕС призвал Иран немедленно прекратить атаки на соседние государства, полностью соблюдать меморандум о взаимопонимании с США и в полной мере выполнять резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ударно помирились».

Анна Токарева