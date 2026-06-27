Иран обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции обстрелял места дислокации американских войск на Ближнем Востоке. Удары были нанесены в ответ на авиаудар США по побережью Ирана, о котором ранее сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM).

«В случае повторения агрессии наш ответ будет еще более масштабным»,— цитирует Tasnim сообщение пресс-службы КСИР.

Вчера американская авиация атаковала склады иранских дронов и ракет, а также прибрежные радиолокационные станции. В CENTCOM заявляли, что пошли на этот шаг в ответ на обстрел торгового судна со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в середине июня.

В руководстве КСИР заявили, что не нарушали никаких договоренностей. По утверждению иранской стороны, документ, о котором говорил господин Трамп, закрепил за Тегераном право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. «США путем различных провокаций пытались нарушить это обязательство, на что был дан необходимый ответ»,— подчеркнули в корпусе.