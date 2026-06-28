Составлено ИИ-Ассистентъ

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 17 июня 2026 года дистанционно, несмотря на первоначальные планы очной встречи в Швейцарии. Документ, также известный как Исламабадское соглашение, вступил в силу немедленно и запустил 60-дневный период переговоров по более широкому урегулированию конфликта, включая ядерную программу Ирана и снятие санкций США.

Однако уже 28 мая 2026 года, до официального подписания, произошел инцидент в районе Ормузского пролива, когда американские военные сбили иранские ударные беспилотники и нанесли удар по наземной станции управления дронами в Бендер-Аббасе на юге Ирана. США назвали эти действия «взвешенными и оборонительными», направленными на поддержание режима прекращения огня, введенного 8 апреля. Иран в свою очередь решительно осудил военное нападение США, назвав его вопиющим нарушением международного права и Устава ООН. Тегеран заявил, что американский танкер пытался пройти через пролив, отключив радиолокационную систему, на что иранцы открыли огонь.

Заявление иранского МИД о нарушении меморандума и Устава ООН является не первым обвинением в адрес США. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее называл причины ударов США по Ирану «сфабрикованным и абсурдным предлогом», утверждая, что США вновь прибегли к незаконной силе. Кроме того, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что США дали Израилю разрешение на атаки по Ирану, что делало бессмысленными дальнейшие переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерным вопросам. Эти удары по иранским ядерным объектам, происходившие в июне, в том числе в Натанзе, Фордо и Исфахане, также были осуждены рядом других стран и представителями международных организаций как нарушение международного права.

В дальнейшем, в ответ на удары США по иранским ядерным объектам, Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. МИД Омана также заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана представляют собой серьезное нарушение международного права и Устава ООН, назвав их «актом агрессии». До подписания меморандума, в апреле 2024 года, постпредство Ирана при ООН направило письмо Совбезу с призывом осудить удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, также назвав его нарушением Устава ООН и подчеркнув ответственность США как сторонников «сионистского режима».