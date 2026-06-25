WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции атаковал грузовое судно под сингапурским флагом у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно в 7,5 морской мили (13,9 км) от оманского Дахита. По информации капитана, судно было повреждено, жертв нет. Ранее Международная морская организация ООН объявила о приостановке эвакуации моряков из Ормузского пролива из-за атаки на судно, которое шло из морского коридора.
18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Свободное судоходство через Ормузский пролив было одним из пунктов меморандума. 25 июня КСИР заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана.
Иран и ранее атаковал суда в Ормузском проливе, включая танкеры, которые могли игнорировать предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ на атаки США и Израиля в марте 2026 года Иран уже ограничивал проход судов через этот стратегически важный морской путь, а КСИР тогда подчеркивал, что движение судов за пределами утвержденных маршрутов запрещено и опасно. По подсчетам Еврокомиссии, в тот период ограничения затронули более 3 тысяч судов.
За несколько дней до текущего события Международная морская организация ООН (ИМО) объявляла об открытии временного транзитного коридора для эвакуации моряков, застрявших в Ормузском проливе. Данная операция проводилась в сотрудничестве с Оманом, Ираном, США и другими прибрежными государствами. Хотя 18 июня Иран и США подписали мирное соглашение, одним из пунктов которого было свободное судоходство через пролив, это не помешало КСИР заявить 25 июня о возможности безопасного прохода только по официально утвержденным Ираном маршрутам, назвав альтернативные пути неприемлемыми и крайне опасными.