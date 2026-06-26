США атаковали территорию Ирана

Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану, сообщили в Центральном командовании американской армии (CENTCOM). Это стало «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив», сообщили в ведомстве.

Американская авиация атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, отметили в командовании. «Силы CENTCOM продолжают координировать безопасный проход и оказывать поддержку коммерческим судам, следующим через пролив»,— сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении мирного соглашения, которого стороны достигли в середине июня. По версии американских властей, иранские военные атаковали сингапурский сухогруз M/V Ever Lovely с помощью БПЛА, когда тот выходил из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.

Сегодня, незадолго до сообщения CENTCOM, иранские СМИ сообщили о взрыве, раздавшемся в провинции Хормозган на юге Ирана. Последствия удара неизвестны.