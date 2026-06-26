Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

Иран выпустил как минимум четыре дрона по судам в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил власти Ирана в нарушении режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin, AP

По словам господина Трампа, один из иранских беспилотников ударил по верхней палубе грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить путь. Остальные три дрона сбили американские военнослужащие. «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня»,— написал американский президент в Truth Social.

25 июня Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно у побережья Омана в Ормузском проливе. По информации американских источников The Wall Street Journal, по судну ударил Корпус стражей исламской революции. Из-за атаки Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию моряков из Ормузского пролива.

18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Свободное судоходство через Ормузский пролив стало одним из пунктов меморандума. 25 июня КСИР заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, утвержденным властями Ирана.