Ударно помирились

Американские вооруженные силы нанесли удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку иранских беспилотников на танкер под панамским флагом. Новый всплеск эскалации произошел после того, как стороны подписали меморандум о мире. Вашингтон и Тегеран обвиняют друг друга в нарушении мирных договоренностей и обмениваются новыми угрозами. Таким образом, возможность возобновления полномасштабного конфликта остается реальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zohra Bensemra / Reuters Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Триггером новой эскалации на Ближнем Востоке после подписания 18 июня президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом американо-иранского меморандума о мире стал инцидент в Ормузском проливе, в ходе которого иранский беспилотник утром 27 июня атаковал шедший под панамским флагом коммерческий танкер M/T Kiku, который перевозил свыше 2 млн баррелей нефти.

Ответ американской стороны последовал немедленно и оказался на порядок более масштабным. Как сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), «истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по десяти иранским военным целям в нескольких местах в районе Ормузского пролива и вблизи него». Американской атаке, в частности, подверглись находящийся на юге Ирана портовый город Бендер-Ленге, еще один порт Сирик и близлежащий остров Кешм.

Как следует из заявления CENTCOM, боевая авиация США нанесла массированные удары по иранским объектам военной разведки, системам связи, позициям противовоздушной обороны, складам беспилотников и средствам постановки морских мин.

Однако иранская сторона попыталась оставить последнее слово за собой. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что его военно-морские и воздушно-космические силы в ночь на 28 июня в течение одного часа провели совместную операцию с применением баллистических ракет и ударных беспилотников, в ходе которой были нанесены удары по «восьми ключевым американским военным объектам» в регионе, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне.

В заявлении командования КСИР прозвучали новые угрозы в адрес США. «Расплата американских баз в регионе — это отдельный вопрос. Они в ближайшие дни столкнутся с адом»,— предупредили в КСИР, добавив, что «любая возможная агрессия противника под любым предлогом встретит сокрушительный ответ и с нарушителями будут поступать более жестко, чем раньше».

Кроме того, иранские силовики обвинили Вашингтон в нарушении первого пункта меморандума, предусматривающего установление режима прекращения огня, и заявили о том, что мирный процесс может быть полностью остановлен.

Инцидент с атакованным КСИР танкером не стал случайным эпизодом, показав, что каждая из сторон трактует положения меморандума по-своему, вкладывая в него свой смысл. Эти разночтения и создают почву для новых столкновений, грозящих перерасти в новое полномасштабное противостояние.

В Тегеране исходят из того, что прохождение иностранных судов через Ормузский пролив будет возможно только в том случае, если эти суда предварительно согласуют свой маршрут с Тегераном и получат разрешение иранской стороны. «Безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов Ирана как прибрежного государства»,— пояснил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Судя по всему, шедший под панамским флагом танкер проигнорировал это предупреждение, трактуя положение Исламабадского меморандума как карт-бланш на беспрепятственное движение через Ормузский пролив.

Атаке на панамский танкер на прошлой неделе предшествовал еще один инцидент, когда три танкера под сингапурским флагом попытались пересечь Ормузский пролив, но не смогли это сделать без разрешения Тегерана. По информации газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на американских официальных лиц, один из танкеров подвергся атаке КСИР, о чем было немедленно доложено президенту Трампу. «Трамп ясно дал понять, что Иран не может препятствовать свободному судоходству в проливе»,— говорится в публикации газеты.

В Тегеране излагают свою версию этого инцидента. «После предупреждения КСИР три иностранных нефтяных танкера-нарушителя, которые намеревались незаконно пройти через Ормузский пролив, были остановлены и возвращены в Персидский залив»,— сообщили иранские СМИ.

Предотвращение ЧП в Ормузском проливе не может гарантировать и установленная между сторонами прямая линия, о которой 25 июня заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как отметил Вэнс, стороны договорились установить прямой канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.

Однако иранская сторона в ответном заявлении указала на то, что установленный канал связи предназначен сугубо для решения политических вопросов, а не координации с Вашингтоном вопросов, связанных с проходом судов через Ормузский пролив.

По сообщению иранского телеканала Press TV, ссылающегося на осведомленный источник в сфере безопасности, руководство КСИР не подключено к прямой линии и не намерено в дальнейшем пользоваться ею для контактов с Вашингтоном.

«Источник, указав на территориальные права Ирана в Ормузском проливе, добавил, что установление канала связи не означает координации прохода судов с США, и подчеркнул, что любой проход через пролив должен выполняться по маршрутам, указанным Ираном»,— сообщили телеканал.

В ситуации, когда реализация Исламабадского меморандума оказалась под угрозой срыва, многое будет зависеть от того, как далеко будет готов пойти президент Трамп в новой эскалации с Ираном. Комментируя ситуацию в Ормузском проливе, глава Белого дома вновь прибег к грозной риторике, предположив, что на каком-то этапе США будут вынуждены возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

«Вполне возможно, что они никогда не извлекут никаких уроков! Может наступить момент, когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать»,— написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Сергей Строкань