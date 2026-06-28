Трамп пригрозил уничтожить Иран

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сегодняшние удары американской авиации по территории Ирана. Он заявил, что бомбардировки были необходимы, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня.

Президент усомнился в том, что власти Ирана начнут выполнять условия соглашения. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать»,— написал он в соцсети Truth Social.

США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта на Ближнем Востоке 17 июня. Соглашение дало старт 60-дневному периоду переговоров о более широком соглашении. Вчера две страны начали обмениваться ударами, обстрелы продолжились и сегодня.

Власти США заявляют, что делают это из-за того, что Иран препятствует свободному судоходству в Ормузском проливе и атакует беспилотниками коммерческие суда, которые пытаются там пройти. Тегеран заявляет, что имеет полное право на контроль морского коридора.