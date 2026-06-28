Иран призвал создать систему безопасности со странами Персидского залива
Иран согласен провести переговоры о выработке системы безопасности с государствами Персидского залива, исключающей вмешательство стран извне региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с иракским коллегой Фуадом Хусейном во время визита в Багдад.
Аббас Аракчи
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Безопасность Персидского залива должна обеспечиваться без присутствия каких-либо внерегиональных государств»,— отметил глава иранского МИДа. По словам министра, его иракский коллега предложил провести переговоры в формате «6+2»: между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, с одной стороны, и Ираном и Ираком — с другой. «Мы приветствуем это предложение»,— подчеркнул Аббас Аракчи.
Господин Аракчи также поблагодарил правительство Ирака «за поддержку в навязанной Ирану войне». «Иракское правительство заняло очень правильную позицию, осудив агрессию и поддержав иранский народ», — отметил министр.
В последние несколько дней США и Иран возобновили атаки на военные объекты друг друга. Сегодня ночью КСИР отчитался об ударах по базе Пятого флота ВМС США в порту Салман в Бахрейне и американской авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. МИД Бахрейна заявил о «единоличной ответственности» Ирана за подрыв региональной стабильности и потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
Идея создания региональной системы безопасности без участия внешних сил в Персидском заливе не нова для Ирана. Тегеран давно настаивает на том, что безопасность в регионе является внутренним делом местных игроков, при этом выступая против присутствия США и других западных держав. Российская концепция коллективной безопасности в этой зоне также предусматривает ненападение стран друг на друга и транспарентность в военной деятельности. Россия ожидает ответа от Ирана и арабских государств по своим предложениям, которые были обновлены и разосланы после нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.
Тем не менее, арабские монархии, хотя и стремятся к диалогу с Ираном, не готовы полностью отказаться от сотрудничества с Вашингтоном в вопросах безопасности, несмотря на опасения относительно эффективности американского военного присутствия. После начала операции США и Израиля против Ирана, страны Персидского залива подверглись ответным ударам иранцев, что вызвало сомнения в способности американских баз гарантировать защиту. В этом контексте страны Залива намерены обсудить с США статус и функционал размещенных на их территории американских баз, возможно, ограничив их использование в наступательных операциях против Ирана.
В последние месяцы США увеличили военное присутствие в регионе на фоне растущей напряженности, а Тегеран отвечает угрозами уничтожить американские базы и контролировать Ормузский пролив. Иран ранее уже заявлял, что обеспечение безопасности водных путей в регионе Персидского залива является одним из его приоритетов, несмотря на свои атаки на американские объекты и инфраструктуру в странах Залива. Попытки Ирана повлиять на региональных игроков через удары по инфраструктуре Дубая, Дохи и Манамы не привели к деэскалации, а, наоборот, усилили убеждение в необходимости противостоять иранской угрозе.