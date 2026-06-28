Иран призвал создать систему безопасности со странами Персидского залива

Иран согласен провести переговоры о выработке системы безопасности с государствами Персидского залива, исключающей вмешательство стран извне региона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с иракским коллегой Фуадом Хусейном во время визита в Багдад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Безопасность Персидского залива должна обеспечиваться без присутствия каких-либо внерегиональных государств»,— отметил глава иранского МИДа. По словам министра, его иракский коллега предложил провести переговоры в формате «6+2»: между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, с одной стороны, и Ираном и Ираком — с другой. «Мы приветствуем это предложение»,— подчеркнул Аббас Аракчи.

Господин Аракчи также поблагодарил правительство Ирака «за поддержку в навязанной Ирану войне». «Иракское правительство заняло очень правильную позицию, осудив агрессию и поддержав иранский народ», — отметил министр.

В последние несколько дней США и Иран возобновили атаки на военные объекты друг друга. Сегодня ночью КСИР отчитался об ударах по базе Пятого флота ВМС США в порту Салман в Бахрейне и американской авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. МИД Бахрейна заявил о «единоличной ответственности» Ирана за подрыв региональной стабильности и потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН.