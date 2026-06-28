Бахрейн призвал созвать Совбез ООН из-за повторного удара Ирана
Бахрейн заявил о ракетных и беспилотных атаках Ирана на свою территорию. Власти страны потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Исламской Республики. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Бахрейна.
Ведомство призвало Совбез ООН обеспечить выполнение резолюции 2817 (2026) и «прекращение этой продолжающейся агрессии», а также «привлечение к ответственности ее виновников». По словам представителей МИД Бахрейна, Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе».
27 июня власти Бахрейна сообщили об атаках на территорию страны беспилотников ВС Ирана. Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отчитался о нанесении ракетного и беспилотного удара по базе Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне. В КСИР заявили, что атаковали объекты в ответ на сегодняшний авианалет США на территорию Ирана.
Призыв Бахрейна к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН в связи с ударами Ирана является не первым случаем, когда международное сообщество рассматривает действия Ирана. Ранее, 12 марта 2026 года, Совет Безопасности ООН уже принял резолюцию, подготовленную Бахрейном при поддержке стран Персидского залива, которая призывала Иран прекратить атаки против стран региона. Однако Тегеран не признал эту резолюцию, назвав ее несправедливой и незаконной.
Позиция Ирана по отношению к международным органам отличается стремлением к самообороне. Так, 23 июня 2025 года на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал причины ударов США по Ирану «сфабрикованным и абсурдным предлогом». Кроме того, 14 апреля 2024 года МИД Ирана заявлял, что действия Тегерана были «совершены в соответствии со ст. 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной».