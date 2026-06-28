Бахрейн призвал созвать Совбез ООН из-за повторного удара Ирана

Бахрейн заявил о ракетных и беспилотных атаках Ирана на свою территорию. Власти страны потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возобновившихся ударов со стороны Исламской Республики. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Бахрейна.

Ведомство призвало Совбез ООН обеспечить выполнение резолюции 2817 (2026) и «прекращение этой продолжающейся агрессии», а также «привлечение к ответственности ее виновников». По словам представителей МИД Бахрейна, Иран несет «единоличную ответственность за нарушение обещаний», принятых при подписании меморандума с США, и «подрыв оставшихся возможностей для достижения спокойствия в регионе».

27 июня власти Бахрейна сообщили об атаках на территорию страны беспилотников ВС Ирана. Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отчитался о нанесении ракетного и беспилотного удара по базе Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне. В КСИР заявили, что атаковали объекты в ответ на сегодняшний авианалет США на территорию Ирана.