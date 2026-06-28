Иран предупредил о рисках осложнения ситуации в Ормузском проливе после ударов США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе, иначе это может затормозить процесс открытия маршрута. Заявления были сделаны после обмена ударами между США и Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Любого рода вмешательство в этот вопрос, любая попытка создать отдельный порядок приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия Ормузского пролива»,— сказал Аббас Аракчи на пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном (цитата по «РИА Новости»).

28 июня вооруженные силы США заявили, что Иран атаковал коммерческое судно в районе пролива, и в ответ на это были нанесены удары по иранскому острову Кешм и по объектам в районе города Сирик. После этого военно-морские силы корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.