КСИР пообещал ответить на удар США по Ирану

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пообещали «быстро и решительно» ответить на удары США по югу Ирана. В заявлении формирования, которое приводит Reuters, также утверждается, что атака на прибрежную провинцию у Ормузского пролива была отражена. Других подробностей не приводится.

США атаковали территорию Ирана вчера вечером. Были атакованы склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. Удары нанесли из-за того, что иранские военнослужащие позавчера атаковали коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив, заявили в Центральном командовании США.

Была атакована территория провинции Хормозган на юге страны. По данным IRIB, несколько снарядов попали в причал одного из населенного пункта в округе Сирик. О пострадавших не сообщается.